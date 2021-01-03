MasterChef Serhat kimdir, nereli? Serhat Doğramacı kaç yaşında, sevgilisi kim?

MasterChef Serhat, çıkardığı lezzetli tariflerle ekran başındakilerin de dikkatini çekti. Nişanlı olduğu bilinen Serhat, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitim gördü. Burcu Bakır ile nişanlı olan yarışmacı, yurt dışında da birçok yerde çalıştı. İşte, Serhat Doğramacı biyografisi...

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Doğramacı, 23 yaşındadır ve MasterChef yarışmasına da İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık mesleğini icra eden yarışmacı, 9-10 senedir bu mesleğin içinde yer alıyor. Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitim gördü. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazandı.

Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalıştı. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.