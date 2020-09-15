MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı olan MasterChef yarışmasında sezonun iddialı isimleri arasında yer alan Serhat Doğramacı bugüne kadar oynanan eleme potalarında hiç yer almadı. Geride kalan haftalarda hiç takım kaptanlığı kazanamayan Serhat Doğramacı'ya şefler tarafından eleştiri yapılıyor. Peki MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.