MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Serhat Doğramacı kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef 2020 son 16 kadrosunda yer alan ve yarışmanın bu sezon ki iddialı isimleri arasında yer alan Serhat Doğramacı'nın yemek yaparken sakin halleri şeflerin dikkatini dahi çekti. Peki MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında aslen nereli?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.