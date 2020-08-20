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20.08.2020 - 21:08 |

MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayın hayatına oldukça çarpıcı isimlerle başlayan MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan isimlerden biri de Serhat Doğramacı, son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi
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MasterChef'in 16 kişilik kadrosu belli oldu. Dünkü finalden sonra bugün 16 yarışmacı kaptanlık yarışı için mücadele edecek. Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Serhat Doğramacı'nın performansı merak edilirken hakkındaki bilgiler de araştırılıyor.

MASTERCHEF 2020 SERHAT DOĞRMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

 

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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