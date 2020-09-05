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05.09.2020 - 09:20 | | UMUT ÃœNVER

MasterChef Suna, 'All Star'Ä± bekliyor

'MasterChef TÃ¼rkiye 2019' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼nlenen Suna AydÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ± City's Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.

MasterChef Suna, 'All Star'Ä± bekliyor
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TV8'de yayÄ±nlanan 'MasterChef TÃ¼rkiye 2020' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± heyecanla izlediÄŸini belirten Suna AydÄ±n, ÅŸampiyonluk favorisinin Sefa isimli yarÄ±ÅŸmacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

GeÃ§en yÄ±lki yarÄ±ÅŸmada sivri Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Suna AydÄ±n, "All Star Masterchef yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bekliyorum" dedi.Â

MasterChef Suna, All StarÄ± bekliyor

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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