05.09.2020 - 09:20 | | UMUT ÃœNVER
MasterChef Suna, 'All Star'Ä± bekliyor
'MasterChef TÃ¼rkiye 2019' yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼nlenen Suna AydÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ± City's Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.
TV8'de yayÄ±nlanan 'MasterChef TÃ¼rkiye 2020' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± heyecanla izlediÄŸini belirten Suna AydÄ±n, ÅŸampiyonluk favorisinin Sefa isimli yarÄ±ÅŸmacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
GeÃ§en yÄ±lki yarÄ±ÅŸmada sivri Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Suna AydÄ±n, "All Star Masterchef yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bekliyorum" dedi.Â