Masterchef Suna kimdir, kaç yaşında? Masterchef Suna Aydın ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef Türkiye'de kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta son 9'a kalan isimlerden biri yarışmaya veda edecek. Masterchef'te bu akşam eski yarışmacılardan bazıları yer alacak. Tadım yapacak eski yarışmacılardan biri ise Suna Aydın oldu. Peki Masterchef Suna kimdir?

MASTERCHEF SUNA KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var.