MasterChef Tanya Kilitkatyalı kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi...

MasterChef Tanya Kilitkatyalı kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde başarılı tabaklar ortaya koyamayan Tanya eleme potasına girdiği haftada elemenin son üç ismi arasında yer almış ve Selin'in tabağındaki ahtapotun pişmemiş olması gibi büyük bir hata sayesinde elenmekten kurtulmuştu. Son dönemde yeniden yükselişe geçmeye çalışan Tanya Kilitkayalı bu hafta takım oyununda Berker ile birlikte Lavaş ve Ekmeklerin hazırlanmasında görev almış ve hazırladıkları ekmekler şefler tarafından çok beğenilmişti. Peki Tanya Kilitkayalı kimdir?

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.