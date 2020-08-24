MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

Tanya Kilitkayalı kimdir sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kaptanlık oyununda en iyi tabağı çıkararak Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan MasterChef Tanya, şivesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kıbrıs'ta dünyaya gelen Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olan Tanya sektörde birçok işletmede çalıştıktan sonra mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır. İşte Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.