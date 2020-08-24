MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi
24.08.2020 - 14:12 |

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk kaptanlık oyununda en iyi yemeği yaparak Mavi takım kaptanı olmayı başaran ve rakip olarak kendisine Ayyüce'yi seçen MasterChef Tanya şivesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, aslen nereli?

MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi
ABONE OL

Tanya Kilitkayalı kimdir sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kaptanlık oyununda en iyi tabağı çıkararak Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan MasterChef Tanya, şivesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kıbrıs'ta dünyaya gelen Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olan Tanya sektörde birçok işletmede çalıştıktan sonra mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır. İşte Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.

24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdu

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdu

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'de dün akşam beklenmeyen isim gitti

MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'de dün akşam beklenmeyen isim gitti

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum

Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çiftinin maske kavgası!

Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çiftinin maske kavgası!

Sıradaki Haber