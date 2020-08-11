Masterchef Tanya kimdir, nereli? Masterchef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'de 16 kişilik ana kadroyu belirlemek için final turu gerçekleştiriliyor. Dün yaratıcılık yemeği ile üçün olan Tanya Kilitkayalı, Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Masterchef Tanya kimdir?

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.