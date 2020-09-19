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19.09.2020 - 13:12 |

MasterChef Türkiye 58. bölüm fragmanı! Barbaros'un itirafı sonrası tartışma...

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yeni dönemde de izleyici tarafından takip edilen ve heyecan dolu yarışmaları olan MasterChef Türkiye'de tartışma çıkıyor. Barbaros'un itirafı sonrası gerginleşen ortama şefler ne diyecek merak konusu. İşte MasterChef Türkiye 58. bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye 58. bölüm fragmanı! Barbaros'un itirafı sonrası tartışma...
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MasterChef Türkiye 2020 hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de takımlar, yaptıkları yemekleri İstabul'un dört bir yanına gönderecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BARBAROS'TAN İTİRAF

Kırmızı takımın dokunulmazlık yarışını kaybetmesinin ardından yapılan bireysel dokunulmazlık yarışında Kırmızı takımda bulunan Barbaros'un tabağını yere düşürmesi çok konuşulmuştu. Barbaros yeni bölümde tabağı yere düşürmesi ile ilgili itirafta bulunurken gerilim yükseliyor...

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

İlk dokunulmazlık oyunun kaybeden mavi takımda Serhat ve Özgül eleme potasına giren iki yarışmacı olurken; İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda potaya Sefa ve Selin dahil oldu.

19 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni19 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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