MasterChef Türkiye finalinde kıyasıya rekabet! Hangi 16 kişi MasterChef 2020 kadrosunda olacak?

TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana elecek. 2020 MasterChef Türkiye'de final heyecanı. Üçlü düellolardan başarılı ile çıkan 28 yarışmacı bu akşam karşı karşıya gelecek. 16 kişi ana kadroya seçilecek.

Şefler karşısında en başarılı yemeği yapacak olan yarışmacılar kimler olacak? Yeni bölümde şefler kimin yemeğini değerlendirmeye almayacak? Yeni bölümde heyecan dorukta.

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