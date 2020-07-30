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30.07.2020 - 11:30 |

MasterChef Türkiye finalinde kıyasıya rekabet! Hangi 16 kişi MasterChef 2020 kadrosunda olacak?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Üçlü düellolar sona erdi. Üçlü düellolarda başarılı olan yarışmacılar final etabında ter dökecekler. Bu akşam yayınlanacak olan MasterChef Türkiye finalinde kimler ana kadroya seçilecek merak konusu. MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosunda kimler olacak?

MasterChef Türkiye finalinde kıyasıya rekabet! Hangi 16 kişi MasterChef 2020 kadrosunda olacak?
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TV8'in heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana elecek. 2020 MasterChef Türkiye'de final heyecanı. Üçlü düellolardan başarılı ile çıkan 28 yarışmacı bu akşam karşı karşıya gelecek. 16 kişi ana kadroya seçilecek.

Şefler karşısında en başarılı yemeği yapacak olan yarışmacılar kimler olacak? Yeni bölümde şefler kimin yemeğini değerlendirmeye almayacak? Yeni bölümde heyecan dorukta.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Magazin Haberleri Bülteni (30 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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