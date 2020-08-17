MasterChef Türkiye Furkan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yeni sezonuna bomba gibi başlayacak. Birbirinden güçlü ve hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef türkiye'de Furkan Yalçın da mücadele edecek. Peki MasterChef Türkiye Furkan kimdir, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE FURKAN YALÇIN KİMDİR?

20 yaşında olan Furkan Yalçın, Masterchef yarışmacısına pastacılık mesleğini yaptığı için katıldı. Pastacılık sektöründe 6 senedir var olan Furkan Yalçın bu mesleğin okulunu okuduğunu da belirtmekte. Kendini geliştirmekten mutlu olan ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olan Furkan Yalçın geçen sene katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasından ilk turda elenmiştir. Furkan Yalçın yarışmanın ikinci turuna Mehmet Şef ve Somer Şefin oylarıyla çıktı.