MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Türkiye Furkan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan kaç yaşında, nereli?
17.08.2020 - 15:52 |

MasterChef Türkiye Furkan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yalçın, izleyici tarafından merak edilmeye başladı. MasterChef Türkiye Furkan kimdir? sorusu yoğun ilgi görüyor. Bu akşam kolları sıvayarak uzun bir yolculuğa başlayacak olan isimlerden biri olan Furkan Yalçın'ın biyografisini haberimize ekledik.

MasterChef Türkiye Furkan kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan kaç yaşında, nereli?
ABONE OL

MasterChef Türkiye yeni sezonuna bomba gibi başlayacak. Birbirinden güçlü ve hırslı yarışmacıların yer aldığı MasterChef türkiye'de Furkan Yalçın da mücadele edecek. Peki MasterChef Türkiye Furkan kimdir, nereli? İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TÜRKİYE FURKAN YALÇIN KİMDİR?

20 yaşında olan Furkan Yalçın, Masterchef yarışmacısına pastacılık mesleğini yaptığı için katıldı. Pastacılık sektöründe 6 senedir var olan Furkan Yalçın bu mesleğin okulunu okuduğunu da belirtmekte. Kendini geliştirmekten mutlu olan ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olan Furkan Yalçın geçen sene katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasından ilk turda elenmiştir. Furkan Yalçın yarışmanın ikinci turuna Mehmet Şef ve Somer Şefin oylarıyla çıktı.

 

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Gülşah kimdir, kaç yaşında? Masterchef Gülşah Suna nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye Sedat kimdir, nerelidir? MasterChef Türkiye Sedat kaç yaşında?

MasterChef Türkiye Sedat kimdir, nerelidir? MasterChef Türkiye Sedat kaç yaşında?

Masterchef Cemre kimdir? Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef Cemre kimdir? Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gülben Ergen: En büyük servetim çocuklarım

Gülben Ergen: En büyük servetim çocuklarım

Sıradaki Haber