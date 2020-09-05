MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef Türkiye'de birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacılar büyük mücadeleye devam ediyor. Her hafta biri elenen yarışmada bu hafta kim gidecek merak konusu. İşte MAsterchef Tükriye'nin eleme adayları...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bugün kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Emir kazandı. Emir, eleme potasına Gülşah'ı seçti. Kırmızı takımın birbirine verdiği oy sonucunda ise 7 oyla Eray da potaya eklendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kırmızı takımdan Özgül, Duygu, Gülşah, Eray oldu. Mavi takımdan Berker ve Ebru eleme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimlerden biri Pazar günü yarışmaya veda edecek.