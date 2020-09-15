MasterChef Türkiye kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu? (14 Eylül) MasterChef bu hafta kim elendi?

TV8'in 3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören MasterChef Türkiye'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. İlgiyle izlenen yarışmada bugün de takım kaptanları ve yeni takımlar belli oldu. İşte bu akşam ekranlara gelen son bölümde takım kaptanlıklarını kazanan yarışmacılar ve oluşan yeni takımlar...



2020 MasterChef 14 Eylül kim kazandı?



MasterChef'in 14 Eylül akşamındaki bölümünde oldukça heyecanlı bir kaptanlık oyunu yaşandı. Jüri üyeleri arasında yapılan oylamanın ardından mavi takım kaptanı olan isim Furkan oldu.



Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı olan Furkan, rakip olarak Kırmızı takım kaptanı olarak Selin'i seçtiğini açıkladı.



Mavi takım kimler var?



Furkan (Kaptan), Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur

Kırmızı takımda kimler var?



Selin (Kaptan), Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray



MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef'te yeni takımların kurulmasının ardından, takım kaptanları düelloda karşı karşıya geldi. Kadınbudu köfte yapmaya çalışan Furkan ve Selin zorlu anlar yaşadı. Sürenin ardından şefler tadım yaparak gecenin birincisini açıkladı. Köfteyi daha iyi yaparak düelloyu kazanan isim Furkan oldu.



mavi takım kaptanı Furkan galip geldi ve 5 dakikalık ek süre mavi takımın oldu.



MASTERCHEF'TE İLK KİM ELENDİ?



Geçen hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve elemeler sonrasında MasterChef Arem, yarışmaya ilk veda eden isim oldu.



