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08.07.2020 - 12:19 |

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef yeni sezon tanıtımı yayımlandı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezonları ile adından söz ettiren MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ile ilgili detaylar...

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef yeni sezon tanıtımı yayımlandı
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Cemre'nin şampiyon olduğu yarışmanın yeni bölümleri bekleniyor. Programın başlayacağı tarih ise araştırılıyor. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayımlandı. Tanıtımda yarışmanın yakında başlayacağı yer aldı.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

 

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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