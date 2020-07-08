08.07.2020 - 12:19 |
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef yeni sezon tanıtımı yayımlandı
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezonları ile adından söz ettiren MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ile ilgili detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Cemre'nin şampiyon olduğu yarışmanın yeni bölümleri bekleniyor. Programın başlayacağı tarih ise araştırılıyor. Peki MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayımlandı. Tanıtımda yarışmanın yakında başlayacağı yer aldı.
MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Mehmet Yalçınkaya
Somer Sivrioğlu
Danilo Zanna