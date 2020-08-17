MasterChef Türkiye Sedat kimdir, nerelidir? MasterChef Türkiye Sedat kaç yaşında?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'nin, 2020 yeni sezonu için heyecan dorukta. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefin yarışmacıları değerlendireceği MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacıları kimler? 2020 sezonuna ait yarışmacılar arasında yer alan Sedat Tuncer kimdir, nerelidir? İşte MasterChef Türkiye Sedat'ın biyografisi...

MASTERCHEF TÜRKİYE SEDAT KİMDİR?

Sedat Tuncer, 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı, özel bir catering firmasında aşçılık yapıyor. 13 yıldır yaptığı aşçılık mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı bilgisi olduğunu açıkladı.