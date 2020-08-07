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07.08.2020 - 09:37 |

MasterChef Türkiye yarışmacıları 2020 | MasterChef'te o ismin yemeği değerlendirilmeyecek!

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosunu girebilmek için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan hangileri ana kadroya girmeyi başardı? MasterChef Türkiye yeni bölümde yine şoke eden anlar yaşanacak. Hangi yarışmacının yemeği değerlendirilmeyecek?

MasterChef Türkiye yarışmacıları 2020 | MasterChef'te o ismin yemeği değerlendirilmeyecek!
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TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar balıkla ilk imtihanlarını veriyor. Bir kişinin yemeği ise değerlendirilmeye alınmayacak. O yarışmacının kim olduğu ise merak konusu.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2020 16 kişilik ana kadrosu belli olmaya başladı. 4 kişi ana kadroya dahil olmayı hak etti.

Serhat Doğramacı
Duygu Acarsoy
Özgül Coşar
Emir Elidemir

Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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Cadde Yazarları

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