MasterChef Türkiye yarışmacıları 2020 | MasterChef'te o ismin yemeği değerlendirilmeyecek!

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı MasterChef Türkiye'de yarışmacılar balıkla ilk imtihanlarını veriyor. Bir kişinin yemeği ise değerlendirilmeye alınmayacak. O yarışmacının kim olduğu ise merak konusu.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam 20.00'de TV8'de.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2020 16 kişilik ana kadrosu belli olmaya başladı. 4 kişi ana kadroya dahil olmayı hak etti.

Serhat Doğramacı

Duygu Acarsoy

Özgül Coşar

Emir Elidemir