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31.10.2020 - 12:51 |

MasterChef Türkiye yeni bölümde düello zamanı! MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam 89. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de düello zamanı... Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya rekabet edecek. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye yeni bölümde düello zamanı! MasterChef eleme adayları kimler?
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TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet devam ediyor. İki dokunulmazlık oyununun ardından 4 eleme adayının belli olduğu MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni bir dokunulmazlık oyunu oynanacak ve son eleme adayları belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Kırmızı takım kendi içerisinde yaptığı oylamanın ardından en çok oyu alarak bu haftanın 4. eleme adayı olan isim Barbaros oldu. Böylelikle ikinci takım oyununun ardından Kırmızı takımda Barbaros, Serhat, Tanya ve Furkan eleme potasında yer alan isimler oldu.

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