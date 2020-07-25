MasterChef Türkiye yeni bölümde şefler çok sinirleniyor! 'Üçünüzü birden buradan yollayacağız'

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Üçlü düellolar devam ediyor. Hangi yarışmacılar elemeleri geçebilecek merak konusu. MasterChef Türkiye yeni bölümde yine kıyasıya mücadele var.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DİSKALİFİYE ŞOKU

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'MasterChef Türkiye 2020' yarışması, 24 Temmuz Cuma akşamı son bölümüyle ekranlara geldi. Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad, üçlü düellolarda mücadele etti. Yarışmacılardan Fransız soğan çorbası yapmaları istendi. Şefler, 40 dakikalık süre sonunda tadıma geçecekleri sırada, yarışmacı Mohammed Ayad'ın yaptığı kritik hata ortaya çıktı. Yemeği bitirdiği anda şeflerin tadım yapmasını bekleyen Ayad, Mehmet Şef'in yanına gelmesinin ardından adeta şoka uğradı. Ayad'ın, tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi. Mohammed Ayad, yaptığı hata sebebiyle Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek, önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü.

Mehmet Şef, "Tadım yapamıyoruz. Dört sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek, yarışmayı stüdyo dışına gönderdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE ŞEFLER ÇOK SİNİRLENİYOR

9. Bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de şefler çok sinirleniyor. Üçlü düello sırasında yarışmacılara tepki gösteren şefler ' Üçünüzü birden buradan yollayacağız' diyor. Bu akşam neler yaşanacak merak konusu.

MasterChef Türkiye 2020 yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de TV8'de.