MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı seçildi? MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye her hafta olduğu gibi bu hafta da kaptanlık oyunu oynayarak başladı. Kaptanlığı kazanan isim Esra oldu. Kırmızı takım kaptanının ise yeni yarışmacı olan Arem'i seçti. Peki haftanın ikinci gününde hangi takım daha güzel yemekler yaptı? İşte Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şefin değerlendiği takımlardan kazananı ve kaybedeni...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Mavi ve Kırmızı takım büyük mücadele verdi ve kazana takım Kırmızı takım oldu. Mavi takımdan ise haftanın ilk eleme adayı çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın bireysel dokunulmazlık mücadelesinde kazanan isim Berker oldu ve ilk eleme adayı olarak Duygu'yu seçti.

BİR İLK YAŞANDI

Masterchef Türkiye'de 8 Eylül oynanan mücadelede kaybeden takım Mavi oldu. Elemede ise Masterchef Türkiye'de bir ilk yaşandı ve üç kişi toplam 4'er oy alarak eşitlik oldu. Böylelikle takımın kaptanı üç isimden birini eleme adayı olarak direkt seçti. Mavi takımda 4'er oy alan yarışmacılar Emir, Furkan, Ebru oldu. Takımın kaptanı Esra ise eleme adayını seçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Furkan ve Duygu oldu.

FURKAN NEDEN AĞLADI?

MasterChef'in son bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek yemeği hazırlamasını istedi.

Tadım bölümünde geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan'a Mehmet Şef sesini yükseltti. Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun" diyerek sözlerini sürdürdü.

Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.

7-13 Eylül 2020 haftasının Mavi ve Kırmızı takımları...

MAVİ TAKIM

Esra

Emir

Furkan

Özgül

Ayyüce

Duygu

Berker

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Arem

Serhat

Barbaros

Uğur

Tanya

Eray

Celal

Sefa

Eray