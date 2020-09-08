MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı seçildi? MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye 2020 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. Dün Kırmızı ve Mavi takımlar belirlendi. Bugün ise kıyasıya mücadele verildi ve MasterChef türkiye'de bir ilk yaşandı. Kimi zaman gergin dakikalar ekrana gelirken, kimi zaman eğlence dolu anlar izleyiciyle buluştu. Peki MasterChef Türkiye'de hangi takım başarılı oldu, hangi takımdan eleme adayı çıktı? İşte MasterChef Türkiye'de son yaşananlar...
MasterChef Türkiye her hafta olduğu gibi bu hafta da kaptanlık oyunu oynayarak başladı. Kaptanlığı kazanan isim Esra oldu. Kırmızı takım kaptanının ise yeni yarışmacı olan Arem'i seçti. Peki haftanın ikinci gününde hangi takım daha güzel yemekler yaptı? İşte Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şefin değerlendiği takımlardan kazananı ve kaybedeni...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu akşam Mavi ve Kırmızı takım büyük mücadele verdi ve kazana takım Kırmızı takım oldu. Mavi takımdan ise haftanın ilk eleme adayı çıktı.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mavi takımın bireysel dokunulmazlık mücadelesinde kazanan isim Berker oldu ve ilk eleme adayı olarak Duygu'yu seçti.
BİR İLK YAŞANDI
Masterchef Türkiye'de 8 Eylül oynanan mücadelede kaybeden takım Mavi oldu. Elemede ise Masterchef Türkiye'de bir ilk yaşandı ve üç kişi toplam 4'er oy alarak eşitlik oldu. Böylelikle takımın kaptanı üç isimden birini eleme adayı olarak direkt seçti. Mavi takımda 4'er oy alan yarışmacılar Emir, Furkan, Ebru oldu. Takımın kaptanı Esra ise eleme adayını seçti.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Furkan ve Duygu oldu.
FURKAN NEDEN AĞLADI?
MasterChef'in son bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek yemeği hazırlamasını istedi.
Tadım bölümünde geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan'a Mehmet Şef sesini yükseltti. Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun" diyerek sözlerini sürdürdü.
Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.
7-13 Eylül 2020 haftasının Mavi ve Kırmızı takımları...
MAVİ TAKIM
Esra
Emir
Furkan
Özgül
Ayyüce
Duygu
Berker
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Arem
Serhat
Barbaros
Uğur
Tanya
Eray
Celal
Sefa
Eray