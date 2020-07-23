MasterChef Türkiye'de Emel Günoğlu rüzgarı! Yarışmaya iki yemekle katıldı

TV8'de yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacı seçmelerine devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde yine eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacı adaylarından Emel Günoğlu, yaptığı iki yemek ve yanında getirdiği şerbetle dikkat çekti.

Neşeli karakteriyle yarışmaya damga vuran Emel stüdyoya ilk girdiği andan itibaren yaptığı her hareketiyle jüriyi şaşırttı.

JÜRİDEN EMEL'E SÜRPRİZ! STÜDYOYU TERK ETTİLER

Yarışmaya ekşili semiz otu ve et yemekleriyle katılan Emel, evde yaptığı şerbeti de jüriye ikram etti. Ancak ünlü şefler şerbeti kendisinin yapıp yapmadığına emin olamadı. Bunun üzerine cep telefonunda videoyu göstermek isteyen yarışmacı dışarıya çıktı.

Şefler ise yarışmacıya sürpriz yapmak için tabakları da alarak stüdyodan çıktı. Emel Günoğlu ise geri döndüğünde yemekleri ve jüriyi göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir süre sonra geri dönen şefler ise Emel'in cep telefonundan şerbeti yapma videosunu izlediler.

JÜRİNİN KARARI ZORLADI

Daha sonra ise jüri karar aşamasına geçti. İki yemeği de tadan ünlü şefler, yarışmacı Emel'den birini seçmesini istedi.

Emel Gündoğan kritik bir karar vererek semiz otu yemeğini değerlendirmelerini istedi. Jüri üyelerinin de ortak kararıyla beğendikleri yemek semiz otu olunca, Emel Günoğlu 3 evet oyuyla üst tura çıkmayı başardı.

Mehmet Şef, "Yaptığın semiz otu, nohutun pişmesi ve ekşiliğiyle senin üst tura geçmen için yeterli. Diğerinde de yaratıcı yönünü göstermişsin" dedi.