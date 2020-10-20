MasterChef Türkiye'de hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayı kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Somer Şef, Mehmet Şef, Danilo Şefin jürisinde bulunduğu MasterChef Türkiye'de bu akşam Mavi ve Kırmızı takım et üzerinden çeşitli yemekler yaptı. Peki hangi takımın yemekleri daha lezzetli oldu? Haftanın ilk takım oyununu hangi taraf kazandı? Kaybeden takımdan dokunulmazlık mücadelesini hangi isim kazandı?

19-25 EKİM HAFTASI TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Eray, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce, Barbaros

KIRMIZI TAKIM: Emir, Ebru, Berker, Özgül, Tanya

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım yarışmasında ana malzeme kırmızı et oldu. Birbirinden farklı ürünler çıkaran takımlardan hangisi başarılı oldu?

Haftanın ilk takım oyununu Mavi takım kazandı.

KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNAYACAK

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesini kazanan isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

HAFTANIN İLK GÜNÜ NELER YAŞANMIŞTI?

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Bu hafta Mavi takımın kaptanı Eray ve Kırmızı takımın kaptanı Emir arasında düello yaşandı. Ve yarışmada bir ilk oldu. Bu haftanın kaptanlık düellosunu kazanan isim, karşı takımdan bir yarışmacıyı kendi takımına dahil edeceği kendi takımından bir kişiyi ise karşı takıma gönderme hakkında sahip olacağı jüri tarafından açıklandı.

Kaptanlık düellosunu Eray kazandı. Kendi takımından Ebru'yu Kırmızı takıma gönderirken, karşı takımdan Barbaros'u ise kendi takımına dahil etti.