MasterChef Türkiye'de kim elendi? 25 Ekim Pazar günü Masterchef Türkiye'de kim gitti?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu hızla yaşanmaya devam ediyor. Büyük heyecanın ve hırsın yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında her hafta farklı takımlar oluşturuluyor. Başarılı olanlar yarışmaya devam ederken, başarısız tabak çıkaranlar ise bireysel olarak dokunulmazlık yarışı oynuyor. Yine başarısız olan tabak yarışmaya veda ediyor. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şefin yarışmacıları değerlendirdiği MasterChef Türkiye'de dün kim elendi, hangi isim veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef'ta dün akşam ilk turda safranın başrolde olduğu yemekler yapıldı. İlk turda Emir, Esra ve Sefa en iyi yemekleri yaparak 12'ye kalmayı başardı.

Daha sonra Tanya, Uğur ve Berker ikinci turda yarıştılar. Bu turda en iyi yemeği yapan isim Uğur oldu. Tanya ve Berker son ikiye kalırken elenen isim Berker oldu.

BERKER BAŞMANAV KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.