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19.09.2020 - 23:55 |

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef Türkiye'de bu akşam eleme adayları kimler oldu, yarışmaya kim veda etti? İşte Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?
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MasterChef Türkiye'de birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacılar birbirleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Bu akşam oynanan takım oyunları arasında Mavi takım mı, Kırmızı takım mı başarılı oldu? Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve kazanan isim belli oldu. Peki dokunulmazlığı kazanan yarışması hangi ismi eleme potasına seçti? Diğer isimlerden hangileri en çok oy olarak eleme potasına girdi? Masterchef Türkiye'de kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de takım oyunları arasında Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki eleme potasına hangi isimler yazıldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

 MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlığı Kırmızı takımdan Eray oldu. 

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımdan Serhat ve Özgül eleme potasına girdi. Kırmızı takımdan ise Sefa, Selin seçildi.

19 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni19 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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