MasterChef Türkiye yeni bölümde skandal yemek! Şefler yemeği yiyemedi...

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2020 hız kesmeden devam ediyor. İlk hafta yarışmadan elenen isim Sedat olurken yerine gelen yarışmacı Sefa oldu. MasterChef Türkiye son bölümde takımlar belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ HAFTA KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanı Uğur olurken kırmızı takımın kaptanı olarak Özgül'ü seçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

Bu akşam takımlar dokunulmazlık için karşı karşıya geliyor. Çin Mutfağı yemeklerini yaparak dokunulmazlığı elde etmeye çalışacak olan mavi ve kırmızı takımı zorlu bir etap bekliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 36. BÖLÜM FRAGMANI

Bu akşam kerana gelecek olan bölümde yeni takımlar dokunulmazlık için yarışacak. Fragmanda Mehmet şefin 'Üç yılda yediğim en kötü yemek' ve Danilo şefin 'Gerçekten ilk defa MasterChef'te bir yemeği yiyemiyorum' sözleri dikkat çekiyor. Bahsedilen yemek hangi takıma ait merak konusu. İşte yeni bölüm fragmanı...