MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? 24 Aralık MasterChef eleme potasına giden isimler...

MasterChef perşembe günü ekrana gelen bölümde Fatih Tutak, konuk şef olarak yer aldı. Özel tabağı ile Özgül ve Serhat'ı zorladı. Üç oyun sonunda üçüncü eleme adayı da belli olacak. Peki, en yüksek puanı kim aldı? İşte, MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmanın yayımlanan yeni bölümünde Fatih Tutak'ın istediği tabağı en iyi yapan bir kişi eleme adayı olmaktan kurtulurken diğeri ise potaya gidecek. Ancak üçüncü aday henüz belli olmadı.

24 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Önceki bölümlerde istenen tabakları başarılı şekilde çıkaramayarak düşük puan alan Barbaros ve Emir iki eleme adayı olarak potaya gitmişti. Üçüncü aday ise bu akşam açıklanacak.