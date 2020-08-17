MasterChef Uğur Kardaş kimdir? 2018 MasterChef birincisi Uğur Kardaş

MasterChef Türkiye yarışması hız kesmeden devam ediyor. 2020 yarışmacıları belli olurken eski şampiyonlardan Uğur Kardaş ile ilgili aramalar da arttı. Yeni sezonda yarışan Serhat ile Uğur Kardaş'ın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Peki Uğur Kardaş kimdir?

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

2018 MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU

2018 Masterchef finalistleri Kerem ve Uğur olmuştu. Kerem ve Uğur arasında gerçekleştirilen büyük finalde kazanan Uğur Kardaş, 2018 MasterChef Türkiye şampiyonu olmuştu.