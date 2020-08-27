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27.08.2020 - 21:33 |

MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Uğur nereli? İşte biyografisi

TV8'in 3. sezonuyla da oldukça ilgi çeken yarışması MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Uğur Yılmaz Deniz oldu. Peki MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir? İşte 26 yaşındaki yarışmacının hayat hikayesi...

MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Uğur nereli? İşte biyografisi
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MasterChef Türkiye'nin 3. sezonundaki en dikkat çeken yarışmacılardan biri de Uğur Yılmaz Deniz oldu. Vatandaşların hakkında en çok arama yaptığı yarışmacılardan biri olan Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in hayat hikayesi...

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26. yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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