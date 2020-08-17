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17.08.2020 - 12:12 |

Masterchef Uğur kimdir? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef'in final turunda yarışmacılar ana kadroya girmek için yarıştılar. Masterchef'in son 16'sna kalan isimlerden biri ise Uğur Yılmaz Deniz oldu. İşte Masterchef Uğur'un yaşamı...

Masterchef Uğur kimdir? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Masterchef'te kıyasıya rekabet sonunda yarışacak 16 isim belli oldu. Uğur Yılmaz Deniz, Masterchef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alıyor. Peki Masterchef Uğur kimdir?

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz, 26 yaşında ve aşçı. Yarışmaya başvurmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı.

    Magazin Haberleri Bülteni (17 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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    Cadde Yazarları

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