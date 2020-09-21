MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında? Uğur Yılmaz Deniz aslen nereli?

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimlerden biri de Uğur Yılmaz Deniz! MasterChef'te 100 bin kişi arasından son 16'ya direkt olarak katılan isimler arasında yer alan MasterChef Uğur, mütavazı tavrı ve gayretli çalışmaları ile şeflerin takdirini kazansa da bir kez kazandığı Mavi takım kaptanlığında adeta hezimete uğrayan MasterChef Uğur halen şefler tarafından dalga konusu olmaya devam ediyor. Peki MasterChef Uğur kimdir?

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.