MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

MasterChef'te ikinci tur mücadelesi devam ediyor. Birbirinden renli yarışmacıların boy göterdiği yarışmada Walison Fonseca en dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Brezilyalı olan yarışmacının biyografisi de sıklıkla araştırılıyor. İşte yarışmacı hakkındaki bilgiler...

WALİSON FONSECA KİMDİR?

Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel sürprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti.