MasterChef Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca'nÄ±n eÅŸi Melisa PÄ±nar kimdir?

MasterChef 2020 kadrosuna yedeklerden katÄ±lan isimlerden olan Walison Fonseca aslen BrezilyalÄ±'dÄ±r. YarÄ±m TÃ¼rkÃ§esi ve sempatik tavÄ±rlarÄ± ile dikkat Ã§eken Walison bu hafta KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m kadrosunda yer alÄ±yor. KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda kaybedilen ikinci takÄ±m oyununda tek geÃ§er tabak olan Ã‡orbayÄ± yapan Walison yarÄ±ÅŸmada zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n profesyonel olduÄŸunu ifade etmiÅŸ takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ise bu durumu elenmek istediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde algÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n eleme esnasÄ±nda kendisine oy atmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžefler tarafÄ±ndan duruma aÃ§Ä±klÄ±k getirildi. Walison Fonseca gitmek istemediÄŸini sÃ¶yledi. Peki Walison Fonseca kimdir, eÅŸi Melisa PÄ±nar ne iÅŸ yapÄ±yor?

MASTERCHEF WALÄ°SON FONSECA KÄ°MDÄ°R?

Santos Sao Paulo doÄŸumlu 35 yaÅŸÄ±ndaki Walison,18 yÄ±l boyunca oyunculuk ve modellik Ã¼zerine uluslararasÄ± alanda baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸler yapmÄ±ÅŸ; Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), Ä°talya (Milano), Kore olmak Ã¼zere dÃ¶rtten fazla Ã¼lkede yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Melisa PÄ±nar ile evli olan Walison Fonsecaâ€™nÄ±n, 11 yaÅŸÄ±nda "Amaya" adÄ±nda da bir Ã§ocuÄŸu vardÄ±r.

Portekizce, Ä°ngilizce, Ä°spanyolca, Ä°talyanca ve orta dÃ¼zeyde TÃ¼rkÃ§e olmak Ã¼zere beÅŸ dil bilen Walison kendisini ve TÃ¼rkiye'ye gelme hikayesini ÅŸu ÅŸekilde ifade etmektedir:

"DÃ¼nyada uzun yÄ±llar sonra Malta adasÄ±nda bir iÅŸim vardÄ± ve bu iÅŸten sonra TÃ¼rkiye'yi tanÄ±maya ilgi duydum. KÄ±sa sÃ¼re sonra Ä°stanbul'a aÅŸÄ±k oldum ve burada yaÅŸamaya karar verdim. TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ seviyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ burada kendimi evimde hissediyorum."

MELÄ°SA PINAR KÄ°MDÄ°R?

MasterChef yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Walison Fonseca ile evli olan Melisa PÄ±nar kimdir sorusu araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Melisa PÄ±nar NLP uzmanÄ± ve yaÅŸam koÃ§u olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Melisa PÄ±nar ve Walison Ã§iftinin paylaÅŸÄ±mlarÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde Instagram Ã¼zerinden binlerce yorum alÄ±rken Ã§iftin 11 yaÅŸÄ±nda Amaya adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

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