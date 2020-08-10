10.08.2020 - 22:20 |
MasterChef Walison kimdir? MasterChef'ın Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi, mesleği ne?
MasterChef Walison'un yaşamı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye'de final turu TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. 16 kişinin arasına girmek için yarışmacılar birbirleri ile rekabet ediyorlar. İşte MasterChef Walison Fonseca'nın yaşamı...
MasterChef Türkiye'de geçen hafta 16 yarışmacı arasına giren 8 isim belirlendi. MasterChef'in final turunda son 16'da yarışacak diğer 8 kişi aranıyor. MasterChef'in dikkat çeken isimlerden biri ise Walison Fonseca. Peki MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında?
MASTERCHEF WALISON FONSECA KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.