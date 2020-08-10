MasterChef Walison kimdir? MasterChef'ın Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi, mesleği ne?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta 16 yarışmacı arasına giren 8 isim belirlendi. MasterChef'in final turunda son 16'da yarışacak diğer 8 kişi aranıyor. MasterChef'in dikkat çeken isimlerden biri ise Walison Fonseca. Peki MasterChef Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF WALISON FONSECA KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.