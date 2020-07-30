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30.07.2020 - 09:04 |

'MasterChef' yarışmacısı kafa tasıyla geldi: O benim sevgilim

'MasterChef Türkiye' yeni sezonda üçlü düello sırasında ilginç anlar yaşandı. Son bölümde yarışan Eylem Gür, yanında getirdiği kafa tasıyla dikkat çekti. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kafa tasını sorduğu Eylem, "O benim uğurum ve sevgilim. Adı Zübeyir ve 7 senedir birlikteyiz" sözleriyle herkesi şoke etti.

'MasterChef' yarışmacısı kafa tasıyla geldi: O benim sevgilim
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'MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen son bölümünde Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç, final turuna kalabilmek için üçlü düelloda mücadele etti.

KAFA TASI GETİRDİ 

Şeflerin ne istediklerini öğrenmeden önce kısa bir sohbet gerçekleştiren yarışmacılardan Eylem, yanında getirdiği kafa tasıyla stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

"SEVGİLİM O BENİM"

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Eylem, 'Zübeyir' olarak adlandırdığı kafa tası maketiyle 7 yıldır birlikte olduğunu söyledi. Kafa tası için "Benim sevgilim" diyen Eylem, "O benim uğurum. Seçmelere bunsuz katıldığım için 2 evet oyu alabilmiştim. 7 yıldır beraberiz. Sevgilim o benim. Her şeyimi ona anlatıyorum, derdimi tasalarımı. Uğur getirdiğime inanıyorum" dedi.

Daha sonra kafa tasını kaldıran Eylem "Nasıl çok yakışıyoruz değil mi?" diye sordu. Şef Mehmet Yalçınkaya ise Eylem'in sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı.

UĞUR GETİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ ANCAK...

Kafa tasının uğur getirdiğini söyleyen Eylem ise üçlü düelloyu geçemeyince final turuna kalamadan elendi.

MasterChef yarışmacısı kafa tasıyla geldi: O benim sevgilim

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