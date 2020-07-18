MasterChef'de Somer Şef'e benzerliği ile pes dedirten Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2020 yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ekranda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında bu sezonda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde MasterChef jürisi Somer Şef'e benzerliği ile herkesin dikkatini çeken Mehmet Gökçeöz kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Somer Şef'e benzerliği ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Mehmet Gökçeöz kimdir?

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

MasterChef 2020'de Somer Sivrioğlu'na benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Gökçeöz sosyal medya üzerinden paylaştığı yemek videoları ve seyahat görselleri ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz'ü karşısında gören jüri üyeleri neye uğradıklarını adeta şaşırıyor. Yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ün son 16'ya kalıp kalmayacağı ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor.