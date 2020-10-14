MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli oldu! MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı kimin adını verdi?

MasterChef haftanın ilk takım oyunu dün akşam oynandı. Kırmızı ve Mavi takım arasında pide düellosunda kaybeden takım Kırmızı takım oldu ve kendi içinde bireysel dokunulmazlık oynamak durumunda kaldı. Danilo Zanna'nın imza tabağı olan Ratatouille'i en iyi yapan isim bu hafta dokunulmazlığın ilk sahibi oldu ve bir arkadaşını eleme potasına gönderdi. MasterChef'de Şef Danilo Zanna'nın imza tabağı olan Ratatouille'i en güzel yapan isim ve bireysel dokunulmazlığın sahibi olan isim Ayyüce oldu.

MASTERCHEF'TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te kaybedilen ilk takım oyunun ardından kendi aralarında bireysel dokunulmazl oynayan kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan isim Ayyüce oldu ve Didem'i haftanın ilk eleme adayı olarak söyledi. Yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı takım içerisinde yapılan oylama ile belirlendi. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu olarak bu hafta 2. eleme adayı olan isimde Özgül oldu.