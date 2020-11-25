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25.11.2020 - 09:23 |

'MasterChef'te 25 bin TL para ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşam yayınlanan 107'nci bölümünde, ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi.

'MasterChef'te 25 bin TL para ödülünü kim kazandı?
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Makarna çeşitlerinin hazırlandığı gecede dört düello eşleşmesi ortaya çıktı. Tadım sonrasında şefler yaptıkları değerlendirmeyi açıkladı ve üst tura çıkan takım 3-1'lik skorla mavi takım oldu.

Kırmızı takımda Barbaros ve Eray arasında gerginlik yaşandı. Eray midye için Barbaros'u ocağın başında çağırırken, Barbaros'tan arkadaşına tepki geldi. İkili arasında çıkan kısa süreli tartışmada Eray'ın "Yemek yapacaksan yap, yapmayacaksan artistlik yapma" sözleri tansiyonu yükseltti. Danilo Şef, yarışmacıları "Hep kavga ediyorsunuz" şeklinde uyardı.

Ebru, Serhat, Özgül ve Uğur, finalde orman meyveli tart yaptı. 40 dakika sonunda şeflerin kararını göre 25 bin TL para ödülünü kazanan isim Özgül Coşar oldu.

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