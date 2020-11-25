MasterChef'te 25 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte MasterChef'te ödül kazanan yarışmacı...

MasterChef 2020'de ekrana gelen son bölümde yarışmacılar 25 bin TL'lik ödül için mücadele etti. Önce Kırmızı ve Mavi takım arasında oynanan yarışmanın ardından 25 bin TL'lik ödül için hangi takım yarışmacıları ile mücadele edileceğini belirlemek için bir mücadele düzenlendi. Düzenlenen mücadele kapsamında en güzel tabakları çıkaran ve şeflerin onayını alan ve 25 bin TL'lik ödül için yarışacak olan takım Mavi takım oldu.

MAVİ TAKIM'DA 25 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül için yarışan Serhat, Özgül, Ebru ve Uğur dörtlüsünden şefler Orman Meyveli Tart yapmalarını istedi. Yapılan tadımların ardından Mehmet Şef kazanan ismi açıkladı. 25 biN TL'lik ödülün sahibi Özgül oldu

ÖZGÜL ÇOŞAR KİMDİR?

36 yaşındaki Özgül Coşar aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşılaştığı “Butik Pastacılık” kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA’da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar,bir dönem butik pastane işletmiştir.

Şu anda çalışmadığının fakat mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade eden Özgül Coşar, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri olmaya hak kazanmıştır.