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18.09.2020 - 11:01 |

MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları belli oldu! Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kimin adını verdi?

MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Sıfır atık konusuna değinen ve çok güzel bilgiler paylaşan şefler mutfakta sıfır atık vizyonu ile yarışmacılardan yemek yapmalarını istedi. Kırmızı ve Mavi takımın mücadelesinde haftanın ikşnci takım oyununu kaybeden takım kırmızı takım oldu ve bireysel dokunulmazlık oyununa gidildi. Peki MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kim eleme adayı oldu?

MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları belli oldu! Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, kimin adını verdi?
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MasterChef'te dün akşam ekrana gelen son bölümde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Mutfakta sıfır atık mottosu ile yemekler yapılmasını isteyen şefler Sıfır atık konusunda önemli mesajlar verdi. Kırmızı ve Mavi takım arasındaki mücadelenin ardından yine kazananı tatlı belirlendi. Haftanın ikinci takım oyununu Mavi takım kazandı. İkinci takım oyununu kaybeden ve kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oynayan Kırmızı takımda Danilo Şef'in yaptığı tabağa en yakın olan iki isim Eray ve Berker oldu

BARBAROS TABAĞINI DÜŞÜRDÜ!

Bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo Şef'in tabağını yapmak için çabalayan yarışmacıların tabakları tek tek tadıldı. Son olarak Barbaros tabağını şeflere tattırmak için götürdüğü sırada çöp kovasına takıldı ve tabağını yere düşürdü. Olayın ardından Barbaros Yoloğlu büyük üzüntü yaşarken Şefler gerçekten o tabağı düşürdün mü sorusunu kendisine yönlendirdi. Barbaros'ta gerçekten tabağı düşürdüğünü ifade etti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Danilo Şef'in yaptığı tabağa en yakın tabak hazırlayan Berker ve Eray arasında kazanan isim Eray oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, geçtiğimiz hafta eleme yarışmasında bazı arkadaşların kendilerine güldüğünü düşünmüş ve olay anında çok sinirlenen Eray ben o gülenleri sonra tek tek güldüreceğim açıklamasında bulunmuştu. Gülen isimler arasında olan Sefa Okyay Kılıç bu hafta eleme potasına giden 3. isim oldu. Takım arasında yapılan oylama ile en fazla oy alan 4. isim ise takım kaptanı Selin oldu.

Böylelikle bu haftanın eleme adayları Serhat, Özgül, Sefa ve Selin oldu

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