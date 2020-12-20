MasterChef'te 30 bin TL'lik ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020'nin yıldızları mutfaktaki hünerlerini sergiledi!

MasterChef ekrana gelen son bölümde Survivor 2020'nin yıldızları katıldı. Mert Öcal, Cemal Can Canseven, Evrim Keklik, Sadık Ardahan Uzkanbaş ve Berkan Karabulut'un konuk olduğu yeni bölümde şefler yarışmacılar ile kuraya göre Survivor yıldızlarını eşleştirdi. Yapılan eşleşmelerin ardından şefler alışveriş için Survivor yıldızlarına süre verdi ve marketten yapılacak yemekler için alışveriş yapmalarını istedi. Keyifli anların yaşandığı MasterChef 2020'de en güzel 3 tabağı yapan çiftler şefler tarafından öne çağırıldı. Peki MasterChef'te 30 bin TL'lik ödül oyununu kim kazandı?

KİM HANGİ YARIŞMACI İLE EŞLEŞTİ?

Mert Öcal- Özgül

Cemal Can Canseven - Emir

Evrim Keklik- Barbaros

Berkan Karabulut-Eray

Sadık Ardahan Uzkanbaş - Serhat

30 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Survivor 2020'de 30 bin TL'lik ödül için şefler beğendikleri üç tabağı önlerine davet etti. Bu çiftler Mert-Özgül, Barbaros-Evrim ve Emir-Cemal Can oldu. En güzel üçüncü tabağı yapan çift Evrim-Barbaros çifti olurken ikinci olan isim Özgül-Mert çifti oldu. En güzel tabağı yaparak 30 bin TL'lik ödülün sahibi olan isim ise Cemal Can-Emir çifti oldu ve ödülün sahibi oldu