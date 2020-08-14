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14.08.2020 - 01:19 |

MasterChef'te bu akşam kim kazandı? (13 Ağustos) MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan 12. yarışmacı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam ekranlara gelen yeni bölümle devam etti. 3. sezonuyla da izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan 1 yarışmacı daha bu akşam belli oldu. İşte büyük bir merakla araştırılan o yarışmacı ve MasterChef Türkiye'de şimdiye dek son 16'ya kalmayı başarmış 12 yarışmacı...

MasterChef'te bu akşam kim kazandı? (13 Ağustos) MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan 12. yarışmacı kim?
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Bu yıl da büyük bir heyecanla yayın hayatına başlayan MasterChef Türkiye'de son 16 için heyecan iyice doruğa çıktı. Sevilen yarışmada 12. yarışmacı bu akşam açıklandı. İşte bu akşam ekranlara gelen son bölümde son 16'ya kalmayı başaran 12. yarışmacı....

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar ilk turda vişneli köfte, ikinci oyunda ise mısırı ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen 30 dakika sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemeği yaparak gecenin kazananı ERAY oldu. Gecenin ikincisi ise Eray oldu.

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarışmıştı. Eray, ilk turda yaptığı tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile yarışmıştı.

16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk, ERAY

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