MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef 2020'ye veda eden isim...

MasterChef'te yemeğin tadımına geçen şefler ilk olarak Duygu'nun tabağını tattı. Duygu'nun tabağında aşırı tuz olduğunu gören Mehmet Şef yaşadığı hüsranı ifade etti. Didem'in tabağında şalgam ve soğan sorbe olmamsı dikkatlerden kaçmazken Sefa ise kasnak'ı tabağında unutmasına rağmen yemeği tam anlamı ile tamamlayan tek isim oldu. Şefler aralarında yaptıkları değerlendirmenin ardından bir açıklama yaptı. Somer Şef tarafından yapılan açıklamada bu akşam iki eksik tabak ve bir tane de bile isteye hatalı yapılmış bir tabak var tabağını bile isteye hatalı yapan biri var mı açıklamasında bulununca MasterChef Duygu'da açıklamalarda bulundu

Duygu açıklamasında kendi tabağını bile isteye hatalı çıkardığını itiraf etti. Üzerimde çok emeğiniz var size çok teşekkür edeiyorum ve böyle kötü bir tabak çıkardığım için sizden özür diliyorum açıklamasında bulundu. MasterChef Duygu açıklamasına şu şekilde devam etti. Bir akademik kariyerim var orası daha ağır bastı bir karar vermek zorundaydım ve tabağımı bile isteye hatalı çıkardım itirafında bulundu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim Duygu Acarsoy oldu