MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef final haftasında yarışacak son isim belli oldu

MasterChef 2020'de dün akşam ekrana gelen son bölümde Özgül ve Emir kıyasıya mücadele etti. Final haftasında yarışacak olan son ismin belirleneceği mücadelede ilk olarak Somer Şef tarafından yapılan bir Türk Klasiği olan Alinazik yemeği yapılması istendi. Somer Şef imza tabağının ardından Özgül Jüri'den 19 puan alırken Emir 18 puanda kaldı. İkinci oyun yaratıcılık oyunu oldu. Pırasa'nın ana ürün olarak verildiği ikinci yarışmada yaptığı yemek ile Emir şeflerin takdirini kazandı. Hatta Somer Şef kendisine kaşık attı. (Bu hareket yemeğin çok beğenildiği anlamına geliyor)

İkinci yemeklerin tadımının ardından alınan puanlar ile Emir 44-41 öne geçti. Son yarışmada ise Emir ve Özgül'den bir dünya klasiği yemeği yapmaları istedi. İki yarışmacıda Fransız mutfağından bir yemek seçti. Özgül, seçtiği yemekte kullanması gereken ana ürün Dana eti olması gerekirken kuzu eti kullanması şefler tarafından da eleştirildi. Emir ise bir tatlı yaparak şeflerin beğenisine sundu

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta 3. oyunun sonunda elenen isim Özgül Çoşar oldu. 64 puan alan Emir final haftasına giderken Özgül Çoşar 57 puanda kaldı ve yarışmaya veda eden isim oldu.