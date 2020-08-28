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28.08.2020 - 09:47 |

Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 27 Ağustos Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı?

Masterchef'te dün akşam ekranlara Somer Sivrioğlu'nun verdiği Masterclass eğitimi ekranlara geldi. Yarışmacılar salça yapmak ve turşu kurmayı öğrendiler. En güzel domates çorbasını yapan 6 kişi ise bir süt turda ödül için rekabet ettiler. Peki 27 Ağustos'ta Masterchef'te Masterclass ödülünü kim aldı?

Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 27 Ağustos Masterchef Masterclass ödülünü kim aldı?
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Masterchef tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde Masterclass eğitimi verildi. Gerçekleştirilen yarışma sonrasında bir kişi ödülü kazandı. Peki Masterchef'te dün akşam ödülü kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Masterchef'te en iyi domates çorbasını yapan 6 isim bir üst turda ödül için yarıştılar. Domates çorbasını en iyi yapan isimler; Sefa,Ayyüce, Tanya,Celal, Esra ve Uğur oldu.

6 isim arasında en iyi tabağı hazırlayıp ödülü kazanan isim ise Ayyüce oldu.

28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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