MasterChef'te eleme adayları kimler? 17 Ekim dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 79. bölüm ekranalara geldi. Juri ve yarışmacılar bu kez dış çekimde Balıkesir'deydi. Yarışmacılar Cunda ezmesi, Ahtapot salatası, saçaklı mantı, Tirit ve höşmerim yaptılar. Sonuçlar belli oldu ve kazanan takım açıklandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasTerChef'te bu akşam yapılan oylama sonucu 26'ya 19 Kırmızı takım kazandı. Şimdi Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

5. ve 6. eleme adayları henüz beli olmadı. Eleme adaylarının 00.30'da belli olması bekleniyor. İlk iki dokunulmazlık oyunu sonrası Uğur, Emir, Didem ve Özgül eleme adayı seçilmişti.