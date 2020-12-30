MasterChef'te finale kalan ikinci isim de belli oldu! İşte MasterChef'in üçüncüsü olan isim...

MasterChef'te adım adım finale doğru gidilirken dün akşam ekrana gelen son bölümde finalist olmaya hak kazanan ikinci isim resmen bellli oldu. Final haftasında Mehmet Şef'ten 9 puan alan ve kendisine kaşık attıran ilk isim Barbaros olmuştu. Dün akşam ekrana gelen son bölümde ise Serhat ve Emir arasında ikinci finalist olabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki MasterChef'te finale hangi isim kaldı?

MASTERCHEF'TE FİNALE HANGİ İSİM KALDI?

MasterChef 2020'de adını finale yazdıran ikinci isim Serhat Doğramacı oldu.

MASTERCHEF 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef 2020'nin finali Pazar akşamı Barbaros ve Serhat arasında yaşanacak.

EMİR MASTERCHEF ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Son oyuna kadar önde götüren Emir, kendisine bir Türk Klasiği olan Baklavayı seçti. Son oyunun ardından yarışmaya veda eden isim olan Emir elendiğini öğrenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bugün daha kolay bir tatlı seçebilirdim. Eğer o baklavayı açamıyorsam MasterChef kupasını almaya hakkım yok diye düşündüm. Pişseydi hak edecektim açıklamasında bulundu