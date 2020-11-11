MasterChef'te haftanın ilk takım oyununu kim kazandı? Ödül oyununun kazananı hangi isim oldu?

MasterChef'te her hafta bir isim yarışmaya veda etmeye devam ediyor. Bu hafta yarışmaya veda eden son isim Furkan Yalçın olurken yeni haftada hız kesmeden başladı. MasterChef'te bu hafta Mavi takım kaptanlığını en güzel Çiğ Köfte'yi yaparak kazanan isim Esra olmuş, karşısına rakip olarak Emir'i seçmişti. Takımların oluşmasının ardından haftanın ilk takım oyunu dün akşam oynandı. Atatürk'ün sevdiği yemeklerin yapıldığı MasterChef'te dün akşamın ilk takım oyununu kazanan takım Mavi takım oldu

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te dün akşam takım oyununu kazanan Mavi takım kendi içinde ödül oyunu oynadı. Birçok ürünün suyunun çıkarılmasın ile ortaya çıkan sıvılar yarışmacılara tattırıldı. İlk turda yarışmaya veda eden isim Serhat oldu. İkinci veda eden isim Ebru olurken üçüncü veda eden isim ise Özgül oldu. Finale Ayyüce ile birlikte yükselen Esra yapılan tadımların ardından 25 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Esra bu hafta Kaptanlık oyununda da Ayyüce ile son ikiye kalmış ve orada da Ayyüce'ye üstünlük kurmuş ve Mavi takım kaptanı olmuştu.



