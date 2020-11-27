MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu! MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı?
27.11.2020 - 09:25 |

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu! MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı?

MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Kırmızı takım kaptanı olan Sefa'nın düelloyu kazanmasın ardından yapılacak olan yemekleri seçme ve düellolarda yarışacak olan arkadaşlarını ve rakiplerini belirleme şansı elde etmişti. Gerçekleştirilen düellolaların ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu. Peki Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu! MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı?
ABONE OL

MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım arasında bireysel düelloların yaşandığı MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynadı. Yapılan tadımların ardından bir isim dokunulmazlığın sahibi olurken bir isimde yarışmanın bu haftaki ilk eleme adayı oldu

MASTERCHEFTE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo Zanna'nın imza tabağı olan Kış Bahçesi adlı tabak yarışmacılardan tarafından yapıldı. En güzel tabağı yaparak bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat Doğramacı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te Mavi takım içerisinde yapılan oylamanın ardından 2 oy takım kaptanı Ebru'ya çıkarken 2 oyda Uğur'a çıktı. Takım kaptanı olan potaya hem kendisini hemde Uğur'u gönderme şansı vardı. Ebru potaya Uğur'u gönderdi ve bu haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu

Magazin Haberleri Bülteni (27 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kürklerini bağışlayacak

Kürklerini bağışlayacak

İkinci single’ı çıktı

İkinci single’ı çıktı

‘TDK’ya bakın’ savunması

‘TDK’ya bakın’ savunması

Eski sevgiliye bebek hediyesi

Eski sevgiliye bebek hediyesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet