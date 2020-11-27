MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu! MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı?

MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım arasında bireysel düelloların yaşandığı MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynadı. Yapılan tadımların ardından bir isim dokunulmazlığın sahibi olurken bir isimde yarışmanın bu haftaki ilk eleme adayı oldu

MASTERCHEFTE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo Zanna'nın imza tabağı olan Kış Bahçesi adlı tabak yarışmacılardan tarafından yapıldı. En güzel tabağı yaparak bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat Doğramacı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te Mavi takım içerisinde yapılan oylamanın ardından 2 oy takım kaptanı Ebru'ya çıkarken 2 oyda Uğur'a çıktı. Takım kaptanı olan potaya hem kendisini hemde Uğur'u gönderme şansı vardı. Ebru potaya Uğur'u gönderdi ve bu haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu