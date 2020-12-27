Masterchef'te kaşık atma nedir? Aşçılıkta kaşık atmak ne demek?

Masterchef'te adım adım finale gidiliyor. Son 3'e kalan isim bu akşam ekranlara gelecek bölümde belli olacak. Masterchef'te Somer Şef'in kaşık atması dikkat çekti. Aşçılıkta kaşık atmak ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Masterchef'ta kaşık atmak ne demek?

KAŞIK ATMAK NEDİR?

Masterchef'in fragmanında Somer Şef'in kaşık attığı anlar yer aldı. Aşçılıkta kaşık atmak yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir.