MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef'te kaşık atma nedir? Aşçılıkta kaşık atmak ne demek?
27.12.2020 - 17:02 |

Masterchef'te kaşık atma nedir? Aşçılıkta kaşık atmak ne demek?

Masterchef'te kaşık atma ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılıyor. Masterchef'in yeni bölüm fragmanına Somer Şef'in kaşık atma anı damga vurdu. Peki Masterchef'te kaşık atmak nedir?

Masterchef'te kaşık atma nedir? Aşçılıkta kaşık atmak ne demek?
ABONE OL

Masterchef'te adım adım finale gidiliyor. Son 3'e kalan isim bu akşam ekranlara gelecek bölümde belli olacak. Masterchef'te Somer Şef'in kaşık atması dikkat çekti. Aşçılıkta kaşık atmak ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Masterchef'ta kaşık atmak ne demek?

KAŞIK ATMAK NEDİR?

Masterchef'in fragmanında Somer Şef'in kaşık attığı anlar yer aldı. Aşçılıkta kaşık atmak yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir.

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57

Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57

Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun test sonucu pozitif

Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun test sonucu pozitif

Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Çağdaş Atan: Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım

Çağdaş Atan: Üzgünüz, kafamızı kaldırıp tekrar önümüze bakmamız lazım

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet