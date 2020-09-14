Masterchef'te kim elendi Arem mi, Duygu mu? İşte 13 Eylül Masterchef'te elenen isim...

Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bir hafta oynanan oyunlar sonrasında eleme potasıuna giden 6 isim Arem, Ayyüce,Duygu, Ebru, Eray ve Furkan olmuştu. Dün yayınlanan bölümde 6 isim arasında yaşanan rekabet sonrasında bir isim yarışmaya veda etti. Peki 13 Eylül Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINI GEÇEN 3 İSİM KİM OLDU?

Masterchef'te dün eleme etabının ilk turunu geçen üç isim, Ayyüce,Ebru ve Eray oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ-13 EYLÜL?

Masterchef'te eleme turunun son etabına kalan isimler Arem, Duygu ve Furkan oldu. Eleme potasından çıkan ilk isim ise Furkan oldu. Arem ve Duygu arasından elenen isim ise yarışma yedeklerden giren Arem oldu.

BU HAFTA MASTERCHEF'E YENİ GELEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'in yeni bölüm fragmanında yarımaya yeni giren isim yer aldı. Masterchef'in yeni yarışmacısı Selin oldu.